السعودية تنفي بدء حجز عمرة رمضان في شعبان 

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق اعتمرنا لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق توكلنا لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق اعتمرنا وينعكس التصريح في توكلنا كاشفة أن إمكانية الحجز تتاح للجميع المواطن، المقيم والزائر يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح كورونا غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة

وأعلنت المملكة شروط الحجز للعمرة التي قد وضعتها وزارة الحج والعمرة للمعتمرين الداخل حيث لا بد الحصول على تصريح العمرة أولًا من خلال تطبيق اعتمرنا السعودي واختيار الوقت المسموح به لأداء العمرة.

عدم تخطي العدد المسموح به من المعتمرين في كل فوج جديد سوف يتم قبوله لأداء مناسك العمرة؛ بحيث لا يزيد العدد عن 6000 معتمر.

في الوقت الحالي؛ لا يتم منح تصريح العمرة سوى لأبناء المملكة أو الوافدين المقيمين على أراضي الدولة في الوقت الحالي فقط.

أمر إلزامي على جميع المعتمرين ارتداء كمامة الوجه طوال فترة التواجد داخل أروقة الحرمين الشريفين وطوال وقت أداء المناسك.

لا بُد من الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المناسبة بين جميع المعتمرين بدون استثناءات.

القيام بتطهير كافة أرجاء وأروقة الحرمين الشريفين على مدى اليوم ولعدة مرات لا تقل عن عشرة مرات في اليوم الواحد.

سوف يتم زيادة عدد المعتمرين بشكل تدريجي كل أسبوعين تقريبًا حتى يتم الوصول في نهاية الأمر إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة للحرمن ولكن لن يتم تنفيذ ذلك إلّا في ضوء الأوضاع الصحية بالدولة.

تقديم وثيقة صحية تؤكد خلو المعتمر من الإصابة بفيروس كورونا، أو مستند طبي يُوضح التعافي بعد الإصابة.