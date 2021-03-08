عبدالعزيز السديس: المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير في هذا العهد الزاهر

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المرأة في الحرمين الشريفين تبوأت في هذا العهد الزاهر مكانة عظمى في التمكين والتتويج لخدمة الدين والوطن.

وأضاف السديس أن المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتبوأت مكاناً يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة ومشاركتها في بناء المجتمع. وفقا لـ”الرياض”

ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما تجده الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من العناية الفائقة والرعاية الجليلة التي تجسّد اهتمام هذه الدولة المباركة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.