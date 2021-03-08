ارتفاع الذهب في ظل هبوط عوائد السندات

ارتفاع الذهب في ظل هبوط عوائد السنداتارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الأمريكية، اليوم مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة مالية لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة الماضي. كما سجل المعدن ارتفاعا في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1700.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.40 دولار للأوقية، كما ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2344.07 دولار، وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1132.12 دولار للأوقية.