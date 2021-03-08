محافظ الزلفي يشكر العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة ومركز اللقاحات لما شاهده من عمل رائع ويستحق الإشادة

الخليج – حسان الطريقي : زار محافظ محافظة الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، مركز لقاح التطعيم ضد كورونا في مركز صحي حي الخالدية بالمحافظة, صباح يوم امس، وكان في استقباله مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، ومساعد مدير المستشفى للرعاية الأولية والمشرف على مركز لقاحات المحافظة الدكتور أحمد البحر, واطلع على العمل داخل المركز، والإمكانات الآلية والبشرية التي يضمها المركز، وتأهب الكوادر الطبية والفنية لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح, واستمع لشرح مفصل عن كيفية إجراءات أخذ لقاح كورونا، ثم شاهد أخذ اللقاح لعشرات من المواطنين بالمركز.

وأوضح مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، أنه قد بُدئ في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين على منصة صحتي ووصلت لهم رسائل بالمواعيد، داعياً الجميع إلى المسارعة بالتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ووجه محافظ الزلفي شكره وتقديره لكافة العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة وفي مركز اللقاحات, لما شاهده من عمل رائع ويستحق الإشادة.

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