السعودية تسجل 351 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا.. ونسبة التعافي تبلغ 97.59%

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض و418 حالة شفاء منه لتبلغ نسبة التعافي 97.59%.
وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 351 إصابة، لتصل إلى مستوى 380182 حالة، بينها 2616 نشطة و519 حرجة.
ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 5 مارس 384 حالة، وفي 6 مارس 382، وفي 7 مارس 357 حالة، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.
وأفادت الوزارة برصد 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6534 متوفيا.
ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة استقرارا مستمرا حيث بلغ يوم 5 مارس 5 حالات، وكذلك 5 حالات يوم 6 مارس، بينما تم تسجيل 4 متوفين في 7 مارس.
كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 371032 شخصا، بعد تسجيل 418 حالة شفاء جديدة، لتبلغ نسبة التعافي بالتالي 97.59%.
وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
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