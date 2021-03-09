اليوم.. انعقاد جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير

تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة ضمن سلسلة جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وعدد من قادة الحركة الاسلامية بتهمة الانقلاب علي السلطة في 30 يونيو 1989 .
وكان قاضي المحكمة قد أعلن قبل أسبوعين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى 9 مارس، عقب إصابة احد المتهمين بفيروس كورونا، وهو المتهم نافع علي نافع بفيروس كورونا.
وأعلن القاضي، أن جلسة، اليوم، ستنحصر بين هيئتي الدفاع والاتهام والمتهمين دون حضور مناصري وعائلات المتهمين .
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