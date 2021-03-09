التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها جماعة الحوثيون صوب السعودية

قالت وسائل الإعلام السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن التحالف العربي اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران صوب خميس مشيط في جنوب المملكة.

و قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، إن هجمات ميليشيا الحوثي “غير مقبولة” وتعرض المدنيين للخطر بمن فيهم الأمريكيون.

وطالب برايس الحوثيين، إظهار استعدادهم للانخراط في عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن، “عليهم أن يظهروا استعدادهم للانخراط في عملية سياسية. عليهم التوقف تماما عن الهجوم والبدء في التفاوض… عندها فقط سيكون بإمكاننا إحراز تقدم نحو التسوية السياسية التي نسعى إليها”.