حمدوك يتوجه إلى السعودية للقاء محمد بن سلمان

يتوجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، يرافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان له، إنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء، خلال هذه الزيارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعددا من المسؤولين السعوديين.
وبحسب البيان، يعقد الوفد المرافق لرئيس الحكومة السودانية لقاءات مع نظرائهم السعوديين.
وأفاد البيان أن الزيارة الرسمية تأتي كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين.
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