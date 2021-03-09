سلالة كورونا ”النيجيرية” تنتشر في الولايات المتحدة ودول أوروبية

أعلنت السلطات الصحية في كل من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا "النيجيرية" المتحورة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السلطات الصحية اكتشفت السلالة "النيجيرية" في عينة تم أخذها في مركز الفحص بمطار برلين.
وكشفت المعطيات الطبية أن السلالة الجديدة مشابهة للسلالة التي تم اكتشافها في وقت سابق في بريطانيا، إلا أنها تحتوي على طفرة موجودة في السلالات التي تم تسجيلها في البرازيل وجنوب إفريقيا.
وفي هذا الصدد أكدت السلطات الصحية في روسيا أن اللقاحات الموجودة فعالة وناجعة ضد السلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
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