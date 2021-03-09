إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة “براكة” النووية بأبوظبي

الخليج – وام: أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية – الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات – اليوم عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

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