الخليج – واس: أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات بدون طيار التي قامت بها مليشيا الحوثي على منشآت أرامكو السعودية في الظهران ورأس تنورة والمواقع المدنية الأخرى.
وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: هذه الهجمات غير مقبولة فهي خطيرة لأنها تعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر بما في ذلك حياة المقيمين من الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.
وأعرب برايس، عن القلق العميق من تكرار الهجمات على المملكة، مشيراً إلى أن مثل هذه الهجمات ليست من فعل جماعة جادة بشأن السلام، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار للانخراط في مفاوضات مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندنر كينغ الذي يعمل بشكل وثيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على المملكة “غير مقبولة” وتعرض حياة المدنيين للخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.