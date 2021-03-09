تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أجلت المحكمة العليا بالسودان محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وعدد من قادة انقلاب 30 يونيو لمدة أسبوعين.

وأكد وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات للمحكمة تقرر على إثرها تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين وتحديد جلسة اجرائية بالمحكمة العليا للنظر في الطلبات.

وعقد اليوم الثلاثاء، جلسة ضمن سلسلة جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وعدد من قادة الحركة الاسلامية بتهمة الانقلاب علي السلطة في 30 يونيو 1989.

وكان قاضي المحكمة قد أعلن قبل أسبوعين، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين إلى 9 مارس، عقب إصابة احد المتهمين بفيروس كورونا، وهو المتهم نافع علي نافع بفيروس كورونا.

وأعلن القاضي، أن جلسة، اليوم، ستنحصر بين هيئتي الدفاع والاتهام والمتهمين دون حضور مناصري وعائلات المتهمين.