الشورى يوافق على تعديل مقترح على نظامي التقاعد (المدني والعسكري)

وافق مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، على إضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون (24 مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون (23 مكررة). وأوضح المجلس أن المادة المضافة لنظامي التقاعد تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي؛ وذلك لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

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