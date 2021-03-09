“الصحة”: تسجيل390 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و5 وفيات وشفاء 306 حالات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 380572 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6539 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 371338 حالة، لافتة إلى أن هناك 2695 حالة نشطة حالياً، من بينها 515 حالة حرجة.