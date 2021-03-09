المملكة تشهد نموا قويا في براءات الاختراعات الدولية رغم تحديات جائحة كوفيد...

أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو عن نمو نسبته 4 % في عدد طلبات براءات الاختراعات الدولية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كوفيد 19.
وأوضحت أن عدد طلبات براءات الاختراعات بلغ رقم قياسي وهو 276 ألف طلب، على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3،5% ، وأن الصين والولايات المتحدة الأمريكية سجلت على التوالي أكبر عدد من إيداعات البراءات ، تليها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا .
وأكدت المنظمة أنه إلى جانب البلدان العشرة الأولى ، شهدت بلدان أخرى نموا قويا في براءات الاختراعات، وفِي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث قدمت 956 طلبا بنمو 73%.
وبينت أن الاتجاهات طويلة المدى تشير إلى عولمة الابتكار ، إذ تستأثر آسيا حاليا بنسبة 53،7% من إجمالي أنشطة الإيداع بموجب معاهدة البراءات ، مقارنة بنسبة 35،7% قبل 10 سنوات.
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