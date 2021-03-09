استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة بعد توقف 7 سنوات

استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراتة الليبيتين، اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر 7 سنوات، في دليل آخر على بدء العودة إلى الحياة الطبيعية في بلد يبحث عن الاستقرار.
وهبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية آتية من بنغازي في مطار مصراتة (غرب) كما أعلنت الشركة.
ومن المفترض أن تنظم 4 رحلات أسبوعية من أجل لملمة شمل أبناء الوطن، وفقا للشركة الوطنية التي أسسها الرئيس السابق معمر القذافي الذي قُتل عام 2011 بعد 8 أشهر من اندلاع الثورة.
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