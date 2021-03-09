رياح وعواصف ترابية على هذه المناطق.. بدءًا من الخميس المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، قد تصل سرعتها إلى 60كم/ ساعة، على عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز تكّون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ (الخميس) وحتى السبت المقبل على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والباحة.

وأضاف أن تلك الأجواء ستؤثر أيضًا على مناطق أخرى، منها حائل، وتبوك، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران، وعسير.