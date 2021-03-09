إغلاق 7 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد رصد عدة إصابات بـ”كورونا” بين المصلين

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 7 مساجد مؤقتًا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 30 يومًا 243 مسجدًا، فُتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة شملت مسجدين في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة حائل، ومسجدًا واحدًا بمنطقة مكة المكرمة.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد، اثنان منها بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.
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