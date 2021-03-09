“الشئون البلدية”: ضبط 1405 تجاوزات وإغلاق 365 محلاً مخالفاً لإجراءات كورونا

الخليج – واس: ضبطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، (1405) مخالفات، وإغلاق (365) محلاً تجارياً غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن فرق الرقابة البلدية نفذت أمس، (25418) جولة رقابية على المطاعم والمقاهي والأسواق للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية الصادرة مؤخراً مواكبة لقرارات الجهات المختصة بإعادة فتح بعض الأنشطة، مشددة على الأمانات والبلديات التابعة لها تكثيف الزيارات التفتيشية على الأنشطة المستهدفة لرفع مستوى الالتزام، وتوعية المجتمع بسبل الوقاية من المرض في مراكز التسوق وأماكن التجمع.

ولفتت النظر إلى أن منظومة القطاع البلدي تعمل على مدار الساعة من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً الأهمية التي تمثلها الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف للحد من جائحة كورونا والقضاء عليها، والتي تتطلب تكاتف المجتمع وإبداء أقصى درجات التعاون مع أجهزة الدولة لمواجهة الجائحة باتباع إجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة منها، وعدم التهاون في تطبيقها.

ودعت إلى مواصلة اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية للتعامل مع الفيروس، مؤكدةً أن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية مجتمعية، في السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” والقضاء عليه.

وثمنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الوعي الذي أبداه ملاك المنشآت والأسواق والمطاعم والمقاهي والعاملون فيها خلال الفترة الماضية؛ باتباعهم الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص حول فيروس كورونا.

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