السودان تستنكر مواصلة الميليشيات الإرهابية استهداف المدنيين بالسعودية

الخليج – واس: أعربت السودان عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وأضرار بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

وأكدت السودان وقوفها مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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