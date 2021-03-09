هبوط الذهب لأدنى مستوى في 9 أشهر
هبطت أسعار الذهب عالمياً أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 1.14 في المائة إلى 1681.40 دولاراً للأوقية الأونصة في أواخر جلسة التداول وهو أقل مستوى له منذ الثامن من يونيو الماضي.
كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب أكثر من 1 في المائة لتسجل عند التسوية 1678 دولاراً للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاتين 1.2 في المائة إلى 1143.20 دولاراً للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.99 في المائة إلى 2315.20 دولاراً للأوقية وهبطت الفضة 0.16 في المائة إلى 25.15 دولاراً للأوقية.
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