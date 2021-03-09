العراق.. صرف تعويض مالي قدره 10 ملايين دينار لعائلات ضحايا كورونا من...

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على صرف تعويض مالي لعائلات ضحايا جائحة كورونا من منتسبي وزارة الصحة.
وقال المجلس في بيان إنه "بناء على ما طرحه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بشكل طارئ، مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة (عشرة مليون دينار) لعائلات ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة".
وأكدت الحكومة أن "القرار جاء تقديرا لجهودهم من أجل سلامة المواطن والأمن الصحي العراقي".
ويأتي العراق في صدارة دول الشرق الأوسط من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه.
ووفقا للمعلومات الأخيرة فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس في العراق 735 ألفا، بينها أكثر من 13,6 ألف حالة وفاة.
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