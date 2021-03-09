السعودية تسجل 390 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا مع ارتفاع تدريجي للحالات...

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض و306 حالات شفاء منه.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 390 إصابة، لتصل إلى مستوى 380572 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 6 مارس 382 حالة، وفي 7 مارس 357 حالة، وفي 8 مارس 351، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا لعدد الحالات النشطة التي ازدادت من 2616 أمس الاثنين إلى 2695 اليوم، وبينها 515 إصابة تعتبر حرجة.

وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6539 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات الجديدة استقرارا مستمرا حيث بلغ يوم 6 مارس 5 حالات، بينما تم تسجيل 4 متوفين في 7 مارس، و6 في 8 مارس.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 371338 شخصا، بعد تسجيل 306 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.