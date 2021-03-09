بعد توقف7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

حطت طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية الإفريقية" الليبية في مطار مصراتة قادمة من بنغازي، في استئناف للرحلات الجوية بين المدينتين، بعد تعليقها منذ أبريل 2014.
وقالت "الخطوط الجوية الإفريقية" في منشور عبر "فيسبوك": "بعد انقطاع دام أكثر من ست سنوات، استقبل مطار مصراتة رحلة شركة الخطوط الجوية الإفريقية القادمة من مطار بنينا بنغازي، لتستأنف الرحلات مجددا لملمة شمل أبناء الوطن الواحد بأربع رحلات أسبوعيا".
وأضافت أنه "كان في استقبال الرحلة أهالي مصراتة بكثير من الفرح والبهجة، حيث كانت آخر رحلة بين المطارين يوم 20/04/2014".
وتابعت" الخطوط الإفريقية تتمنى للوطن الأمن والوئام".
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