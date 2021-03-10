الخليج – واس: أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن شكره لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقوفها إلى جانب بلاده في أصعب الظروف التي مرت بها على مر التاريخ.
وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال لقائه مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة اليوم، أن أمن الخليج جزء من أمن مصر الوطني، مبينًا أنه يمثل منهج وإستراتيجية وثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير تجاه الدول العربية.
وحول سد النهضة، قال الرئيس السيسي إن بلاده مستمرة في المفاوضات وأنه يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وبشأن الوضع في ليبيا، قال الرئيس السيسي، إن التشديد على وضع خط أحمر في الخط بين سرت والجفرة في ليبيا منتصف العام الماضي، جاء لأهمية توقف الأنشطة المسلحة بين الليبيين في الشرق والغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “السيسي”: أمن الخليج جزء من أمن مصر الوطني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.