الحكومة السودانية تكشف تفاصيل زيارتها إلى السعودية

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، المهندس خالد عمر يوسف، أن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والوفد المرافق له للمملكة السعودية، تأتي بدعوة من القيادة السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف يوسف، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن اللقاء مع ولي العهد السعودي كان وديَّاً ويؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة العربية السعودية ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانيات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية للبلدين من أجل رفاه شعبي البلدين.

وأكمل أن اللقاء تطرق للجوانب السياسة والتعاون المتبادل والأمن والاستقرار والسلام، وفي كل الملفات التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان هناك توافق كامل في المواقف، مشيراً إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء سيرى النور في القريب العاجل على أرض الواقع بما يشهد نموا مطردا يعود بالفائدة على شعبي البلدين،

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، أن الوفد وجد إقبالا واضحا من المملكة العربية السعودية لسودان الثورة، حيث أن الدعم السعودي الذي وجده السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر تمثل في المنحة الأولى والدعم الكبير لسلام السودان بجوبا وتنظيم مؤتمر أصدقاء السودان في اغسطس 2020م وفي الدعم السياسي الكبير الذي ساعد السودان علي الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن كل ذلك هو محل تقدير وعرفان كبير من السودان حكومةً وشعباً.

وأوضح أن اللقاء ناقش أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويلة لساحة تنموية كبيرة ليكون في ذلك اجتثاث لجذور الإرهاب ومشاكل الفقر التي تعمل كمهددات أمنية، بالارتكاز على الآفاق الواسعة بين السودان والمملكة العربية السعودية خصوصاً لقربها المباشر جغرافياً مما يحتم العمل الجاد لترجمة ذلك في أرض الواقع ليكون داعما للسياحة في البلدين، خاصة وأن البلدين يستشرفان نقلة واضحة في شكل العلاقات الثنائية، خاصة والسودان ينطلق نحو العالم بحرية وتطلع لخدمة مصالحه العليا التي تفضي إلى السلام والاستقرار والعدالة.

كما اوضحت أن رئيس مجلس الوزراء تحدث بشكل مستفيض عن إمكانيات السودان وعن التجربة السعودية المهمة خلال الخمس أعوام الماضية في التحول الاقتصادي عبر رؤية استراتيجية،

وفي نفس السياق، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، أن المملكة العربية السعودية الآن متوجهة بكلياتها نحو الانفتاح والاستثمار في السودان ببناء علاقات وشراكات استراتيجية بالسودان مؤكداً معرفة المملكة بإمكانات وفرص نجاح السودان في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وشدد على أن الحكومة السعودية وعد باستثمارات كبيرة في السودان، وبالتوسع في الاستثمار كلما توسعت البلاد في المجالات المختلفة باستيعاب الامكانيات التي تتيحها آفاق التعاون مع المملكة في مختلف مشروعات البنى التحتية بكل أنواعها والمشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، لاسيما وللاقتصاد السوداني قدرة كافية لاستيعاب أي أموال من الممكن أن تصل إلى السودان، واصفاً الرحلة بالموفقة جداً، وسيكون لها ما بعدها، خاصةً وأن التفاهم والاستعداد الذي وجده الوفد من المملكة العربية السعودية مُبشَّر للغاية، وأن هذه بداية طيبة لمرحلة جديدة في العلاقات مع المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستكمل ازيارة الوفد السوداني للسعودية بلقاءات ثنائية بين وزراء المالية والاستثمار والثروة الحيوانية والزراعة ومحافظ البنك المركزي مع نظرائهم في حكومة المملكة العربية السعودية لبدء الاجراءات العملية في تحويل ماتم الاتفاق عليه إلى مشروعات تخدم أمن وتنمية البلدين.