قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد مداهمة منزله في حي الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التوقيف.

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، يتعرض بشكل دائم للاعتقال والاستدعاء من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ويتعرض لمضايقات متعددة، وذلك في إطار محاربة دوره في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الاستيطانية التي تستهدف المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.