حظر دخول اثنين من الحرس الثوري الإيراني إلى الأراضي الأمريكية

الخليج – د ب أ: أعلنت الحكومة الأميركية منع عضوين من الحرس الثوري الإيراني من دخول أراضيها بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن المحققين علي همتيان ومسعود صفداري وأقاربهم لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول الولايات المتحدة. ويواجه الاثنان اتهامات بالتورط في تعذيب سجناء سياسيين وأشخاص موقوفين خلال احتجاجات 2019 و2020، من بين أمور أخرى. وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية منذ أبريل 2019، وقالت الخارجية الأمريكية إن “الولايات المتحدة ستواصل دعم حقوق الشعب في إيران وتطالب الحكومة الإيرانية بمعاملة شعبها باحترام وكرامة”.

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