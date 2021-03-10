أدخلت وزارة التعليم عدداً من التغييرات على الصلاحيات الممنوحة مسبقاً لمديري تعليم المناطق، إذ منحتهم مزيداً من الصلاحيات بما يكفل جودة العمل وسرعة الإنجاز ورفع الكفاءة.
وقررت الوزارة – بحسب “عكاظ” – أن يكون كف اليد وإنهاؤه لشاغلي الوظائف التعليمية ومن هم دون المرتبة العاشرة من صلاحيات مدير تعليم المنطقة، وكذلك الموافقة على منح الإجازات التعليمية والموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية، كما منحت الوزارة مديري تعليم المناطق صلاحية قبول الاستقالة والتقاعد المبكر وإيقاع العقوبات الإدارية وإلغائها، وكذلك حسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج دون إذن، وأيضاً اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم وطرح مناقصات المقصف المدرسي على شركات الإعاشة، وكذلك تكليف المشرفين التربويين وفق القرار الوزاري الخاص بالتشكيلات الإشرافية، إضافة إلى الموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية.
كما منحت الوزارة عموم مديري تعليم المناطق صلاحية الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس الذين تظهر عليهم مخالفات سلوكية أو فكرية، وتحويلهم إلى الأعمال الإدارية، وأيضاً الموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية أو إيقافها في حال إخلالها بإجراءات السلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من بينها الإبعاد الفوري وكف اليد.. “التعليم” يمنح “مديري المناطق” مزيداً من الصلاحيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.