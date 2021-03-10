وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى مقر جلسة البرلمان في سرت ، استعدادا لاستئناف جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية .
ذكرت ذلك بوابة أفريقيا الليبية اليوم / الأربعاء/ .وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة اليوم الاربعاء ، فيما أكد الدبيبه أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيعا على كل اسم يرغبون في استبعاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقيلة صالح يصل مقر جلسة البرلمان الليبي لاسئنتاف جلسة منح الثقة للحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.