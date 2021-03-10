قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خطيب المسجد الأقصى

الخليج – واس: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن صبري اعتقل من منزله في حي الصوانة شرق القدس. وكان صبري قد تعرض خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن المسجد الأقصى مرات عدة.

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