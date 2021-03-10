البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة ”الدبيبة”

صوت البرلمان الليبي اليوم الأربعاء؛ بأغلبية ساحقة لصالح منح الثقة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، في خطوة تعزز مسار توحيد البلاد الذي ما زالت تنتظره الكثير من التحديات.
وتتكون حكومة ”الدبيبة“ التي نالت الثقة بعد 3 جلسات ماراتونية لمجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة سرت؛ من 27 حقيبة وزراية و 6 وزراء دولة ونائبين لرئيس الحكومة.
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