أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها، ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب، ويدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال "أبو الغيط" اليوم "الأربعاء" حسن معلم خليف وزير الدولة الصومالي لشئون الرئاسة والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الوزير الصومالي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيس فرماجو، لأبو الغيط وللدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً للصومال في مختلف المجالات لتمكين الدولة الصومالية من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بمواصلة دعم الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.