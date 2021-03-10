أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بمواصلة دعم الصومال

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة الكامل بمواصلة دعمها للدولة الصومالية ومساندة كل ما يعزز من أمنها واستقرارها، ويمكنها من مواجهة التهديد الإرهابي لجماعة الشباب، ويدفع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال "أبو الغيط" اليوم "الأربعاء" حسن معلم خليف وزير الدولة الصومالي لشئون الرئاسة والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الوزير الصومالي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيس فرماجو، لأبو الغيط وللدور الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً للصومال في مختلف المجالات لتمكين الدولة الصومالية من تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الوطنية.