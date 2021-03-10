مستجدات كورونا.. تسجيل 6 وفيات و386 إصابة جديدة وشفاء 245 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 380958 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6545 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 245 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 371583 حالة، لافتة إلى أن هناك 2830 حالة نشطة حالياً، من بينها 528 حالة حرجة.