إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في عدة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 9 مساجد مؤقتًا في خمس مناطق بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 31 يومًا 252 مسجدًا تم فتح 237 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

وبينت أن المساجد المغلقة هي 4 في منطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد في كل من منطقة جازان وتبوك والحدود الشمالية.

وأشارت إلى إعادة فتح 9 مساجد ستة منها بمنطقة الرياض ومسجد في كل من منطقة تبوك وجازان والمدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة الجميع، كما أكدت في حال ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس عدم الذهاب للمساجد حتى التأكد من السلامة من الوباء راجية للجميع الصحة والعافية.