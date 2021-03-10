فرنسا تدين بشدة الهجمات الحوثية على المملكة

أدانت الجمهورية الفرنسية بأشد العبارات إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت العديد من مدن المملكة العربية السعودية وعدتها انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا. وأعربت عن حرصها الشديد على أمن المملكة واستقرار المنطقة اللذين يُعرّضهما انتشار استخدام الطائرات المسيّرة وإطلاق الصواريخ لتهديد خطير. ودعت فرنسا الحوثيين إلى وقف أنشطتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة وهجماتهم على محافظة مأرب في اليمن التي تتعارض مباشرةً مع أي عملية ترمي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدة حشد جهودها من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف المحادثات في سبيل التوصّل إلى اتفاق سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

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