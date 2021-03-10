تاسي يرتفع 1.3% ويسجل أعلى إغلاق في نحو 6 سنوات

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الرابعة على التوالي، حيث دعم قطاع البنوك وبشكل واضح من حركة المؤشر العام، بقيادة سهم مصرف الراجحي ليدفع السوق لتسجيل أعلى إغلاق منذ يونيو 2015 “ما يزيد عن 5 سنوات و7 أشهر”.

ولازالت أسعار النفط تدعم من ارتفاع شهيت المتعاملين، حيث بقيت أسعار النفط تحوم حول مستوى 67 دولار للبرميل، في حين استقر سهم “أرامكو السعودية” اليوم عند مستوى 35.8 ريالا للسهم.

وأغلق المؤشر العام على ارتفاع 122 نقطة عند مستوى 9595 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3 في المائة كأكبر مكاسب يومية في 22 جلسة، فيما بلغت السيولة المتداولة 14.67 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 536.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 566.6 ألف صفقة.

ورغم الارتفاع الكبير للمؤشر العام، الا أن تفاعل الأسهم أقل، وذلك من خلال متابعة الشركات المنخفضة والتي بلغت 108 شركات مقابل صعود أسهم 82 شركة.

ودعم سهم “مصرف الراجحي” بشكل واضح من أداء المؤشر العام بعد صعوده 3.1 في المائة ليقترب سعر السهم من مستوى 100 ريال، فيما ارتفعت أسهم البنك الأهلي التجاري وسابك اليوم بنحو 3.6 و1.8 في المائة، ليسجلا أعلى مستوى في نحو 8 أشهر.

ايضا ارتفعت أسهم بنك الرياض وسامبا وكذلك البنك العربي الوطني وبنسب تراوحت ما بين 2 و3 في المائة، قابل ذلك تراجعات طفيفة على أسهم جرير وجبل عمر.

وتراجعت أسهم بوبا العربية بنحو 2.6 في المائة، بعد إعلان الشركة عن نمو أرباحها للعام 2020 قبل الزكاة بنحو 15.6 في المائة، لتبلغ 823.6 مليون ريال فيما بلغت ربحية السهم عند 5.83 ريال.

إلى ذلك، تصدرت أسهم شركة صدق المكاسب بعد صعودها بالحد الأقصى، تلاه أسهم مسك واليمامة للحديد بمكاسب تجاوزت 8 في المائة، ايضا ارتفعت أسهم معدنية ومجموعة الحكير وكذلك العبد اللطيف في حدود 5 في المائة.

أما الشركات المتراجعة فتصدرها أسهم المتطورة وأميانتيت بنحو 7.8 و7.1 في المائة على التوالي، كذلك نجد انخفاض في أسهم الأنابيب السعودية وعذيب للاتصالات وكذلك تبوك الزراعية وبنسب تراوحت ما بين 6 و5 في المائة.