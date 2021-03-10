الاحتلال الاسرائيلى يفرج عن خطيب الأقصى بعد ساعات من اعتقاله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأٌقصى، الشيخ عكرمة صبري.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صبري صباح اليوم الأربعاء، بعدما اقتحمت منزله في حي الصوانة، وألقت القبض عليه.
وأوضحت عائلة الشيخ صبري، أن قوة من المخابرات والشرطة اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ صبري وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال.
وتعرض الشيخ صبري خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد عن الأقصى عدة مرات.
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