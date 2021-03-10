تجنبا للغرامة.. “الزكاة والدخل”: هذا آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأربعاء)، المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَيْ يناير وفبراير الماضيَيْن.

وأوضحت الهيئة أن آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية هو 15 مارس الجاري، وذلك تفادياً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في المدة المحددة.

وأشارت إلى أن غرامة التخلف عن تقديم الإقرارات، ستكون بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

وتفرض ضريبة السلع الانتقائية على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.