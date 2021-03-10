شركتا “بيونتيك” و”فايزر”: إنتاج ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا في عام 2022

تعتزم شركة “بيونتيك” الألمانية بالتعاون مع شريكتها الأمريكية “فايزر” زيادة الطاقة الإنتاجية حتى تتمكن من إنتاج ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عام 2022.
وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “بيونتيك” في مقابلة تلفزيونية: “من حيث المبدأ يمكننا مواصلة زيادة الطاقة الإنتاجية”. وفقا لـ”روسيا اليوم”
وأشار شاهين إلى أن عدد اللقاحات المنتجة سيعتمد على الطلب والحاجة إلى حملات تطعيم إضافية، مضيفا أن رابطة شركتي بيونتيك وفايزر أبرمت بالفعل اتفاقيات لتوريد ما مجمله 1.3 مليار جرعة لقاح.
وتوقعت شركة فايزر، وفق بلومبيرغ، أن تبلغ عائدات اللقاح 15 مليار دولار في عام 2021.
كما قال رئيس “بيونتيك” إن الشركة تدرس تأثير التطعيم المعزز بجرعة ثالثة من اللقاح على سلالات جديدة أكثر مقاومة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة تتفاوض بالفعل بشأن توريد جرعات إضافية لمثل هذه اللقاحات.
هذا، ومن المتوقع أن تظهر بيانات جديدة عن دراسة لعقار الشركتين (الكونسورتيوم)، ضد الطفرة الجنوب إفريقية في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.
وكانت شركة “بيونتيك” قد أعلنت في 1 فبراير أنها تعتزم إنتاج ما مجموعه 2 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا هذا العام ، وهذا ما يزيد من إنتاجها المتوقع سابقا بأكثر من 50٪.
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