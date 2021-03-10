الشؤون الإسلامية: 3654 جولة رقابية في المساجد والجوامع للحد من انتشار فيروس كورونا

الخليج – واس: نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض 3654 جولة رقابية في مساجد وجوامع المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الأسبوع الخامس، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وأوضح التقرير أن المراقبين رصدوا خلال الأسبوع الخامس 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمّت معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات المرصودة تنوّعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.

فيما بلغ عدد المساجد المرصودة في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الخامس 888 مسجداً بمنطقة الرياض، وعولجت الملاحظات فيها فوراً.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية استمرار الجولات الرقابية من قِبل مراقبي المساجد، مهيباً بالجميع إلى الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

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