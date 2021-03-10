تدمير منظومة دفاع جوي من طراز سام تابعة للحوثيين في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير دفاع جوي معادي من نوع (سام-٦) تابع لمليشيا الحوثي في مأرب، مشدداً على الاستمرار في دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين.

وجاء إعلان التحالف بعدما أشاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن، عبده مجلي بانتصارات الجيش الواسعة في مختلف الجبهات القتالية ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مثمناً التضحيات التي يقدمها عناصر القوات المسلحة ومن معهم من أبناء القبائل اليمنية. وفقا لـ”الإخبارية”

كما قال مجلي في إيجاز صحفي، إن الجيش انتصر في مختلف الجبهات القتالية، وأن المليشيا الحوثية الإرهابية باتت منهزمة بصورة دائمة، لافتاً إلى أن المليشيا ما زالت تستهدف المدنيين في محافظة مأرب التي تحتضن ملايين النازحين المشردين مع استمرار اعتداءاتها ضد أبناء تعز والحديدة والجوف والضالع والبيضاء.

كذلك لفت إلى أن العمليات العسكرية القتالية للجيش في مختلف المناطق والمحاور والجبهات أثمرت عن انتصارات عظيمة، وأفشلت كل مخططات المليشيات الحوثية الانقلابية، خاصة في جبهات تعز ومأرب والجوف التي دارت فيها معارك قتالية، وعمليات هجومية ودفاعية، تمكنت فيها القوات المسلحة من التحرير والسيطرة على مواقع هامة وحاكمة.