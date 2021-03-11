حمدوك يبدأ زيارة إلى مصر ويلتقي نخبة من الكتّاب والمفكرين

يبدأ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك زيارة إلى مصر، اليوم الخميس، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء منهم وزراء الداخلية والزراعة والكهرباء.

ويبحث حمدوك مع القيادة المصرية القضايا المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها ملف سد النهضة، في زيارة تستغرق يومين.

كما يبحث رئيس الوزراء السوداني تفعيل ومتابعة الاتفاقيات واللجان المشتركة بين البلدين، لتعزيز سُبل التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مشروعات الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي، والربط عبر مشاريع السكك الحديدية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء السوداني خلال الزيارة لقاء في صحيفة الأهرام مع عدد من الكتاب والمفكرين في حوار موسع حول مجالات التعاون بين مصر والسودان في ضوء التحديات الراهنة.

وعاد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له من وزراء ومسؤولين. فجر الخميس، إلى الخرطوم، بعد انتهاء زيارة للملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد زار السودان السبت الماضي، والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين، حيث أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.