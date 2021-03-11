الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بفصل ناصر القدوة من حركة ”فتح”

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، قرارا قضى بموجبه بفصل عضو اللجنة المركزية من حركة "فتح" ناصر القدوة .
وجاء في نص قرار اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي وقعه عباس، "فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس 2021 والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".
وأضاف البيان: "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين بذلك، والتزاما بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظا على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذا من تاريخه".
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