فلسطين تتلقى 100 ألف جرعة من لقاح كورونا هدية من الصين

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، أن الوزارة ستتسلم قريبا 100 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا بتبرع من الصين.
وأضافت الوزيرة في تصريح صحفي “أن هذا التبرع الكريم من الأصدقاء في الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين”، ووجهت الشكر إلى جمهورية الصين على تبرعها السخي، وجهود سفير فلسطين في الصين فريز مهداوي، وجهود سفير السفير الصيني قواه وي لتوفير هذه اللقاحات.
وتابعت وزيرة الصحة أن لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة الفلسطينية بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وسيلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاح.
وأوضحت أن وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، حيث أصبح بإمكان المواطنين الدخول إليها والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً.
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