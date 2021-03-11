“الأرصاد” يكشف مسار العاصفة الترابية المتوقع يومي الجمعة والسبت

أوضح المركز الوطني للأرصاد، المسار المتوقع للعاصفة الترابية المحتملة على معظم مناطق المملكة يومي الجمعة والسبت.
وقال المركز إنه يُتوقع بمشيئة الله أن تضرب العاصفة الترابية يومي الجمعة والسبت، مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، ومن ثم نتنقل لحائل والقصيم والرياض والشرقية.
وأشار إلى أنه يُتوقع أن تتأثر بالعاصفة أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم تنتقل من جنوب منطقة الرياض إلى كلٍ من نجران وعسير والباحة.
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