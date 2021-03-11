أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً ، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.
وكانت الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة ، ومن أبرزها: حادثة الاعتداء على رجل الأمن (العميد كتاب العتيبي يرحمه الله) وترصده واغتياله ، وحوادث الاعتداء على رجال أمن آخرين بإستهدافهم وقتلهم، بحسب “الرياض”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الجزائية المتخصصة”: حد الحرابة على 5إرهابيين ترصدوا لرجال الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.