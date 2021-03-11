وزير الخارجية القطري يبحث تطورات المنطقة مع نظيره الروسي

اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور الدوحة حاليًا.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية ”قنا“، جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر تطورات المنطقة، لا سيما الأوضاع في سوريا.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تطلع دولة قطر للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، المزمع عقده في شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، يتواجد في الدوحة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وقطر وروسيا، المزمع عقده اليوم الخميس.
وقالت وكالة ”الأناضول“ التركية، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بحث مع رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب، الأوضاع في سوريا.
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