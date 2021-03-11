مستجدات كورونا.. تسجيل 6 وفيات و390 إصابة جديدة وشفاء 267 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 381348 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6551 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 267 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 371850 حالة، لافتة إلى أن هناك 2947 حالة نشطة حالياً، من بينها 538 حالة حرجة.