الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجداً مؤقتاً في ثمان مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 32 يوماً 263 مسجداً، تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 4 في المنطقة الشرقية، ومسجد في كلٍّ من منطقة الرياض، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والمدينة المنورة، وحائل.
وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، اثنان في كلٍّ من منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، ومسجد في منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية” تغلق 11 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.